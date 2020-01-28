«Грекобандерівці» зібрали понад 150 кг допомоги для воїнів у реабілітаційному центрі в Клевані

Понад 150 кг смаколиків та необхідних речей і медичних засобів зібрали українці в Греції для захисників України, які проходять реабілітацію в Центрі лікування та реабілітації наслідків нейротравм у с.Клевань.

Про це йдеться на сторінці волонтерської спільноти "Грекобандерівці" у Facebook.

«Перша наша відправка в 2020 році! 154 кг всякого смачного і корисного добра поїде для Клеванського реабілітаційного центру!», - повідомляється у дописі.

Як зазначається, у складі гумдопомоги – засоби гігієни, шкарпетки, медичні товари, кава, чай, цитрусові, печиво, домашнє повидло, оливки, шоколад тощо.

«Все це поїде, щоб підбадьорити наших захисників, які проходять там реабілітацію», - зазначили в соцмережі.

У дописі висловлено подяку колядникам школи "Берегиня" та цілій низці українців за допомогу. «Щира подяка всім всім небайдужим і невтомним в громаді, хто прилучився до цієї відправки. Разом можемо більше», - зазначається у дописі. Читайте також: В Асоціації українців в Ірландії розповіли про волонтерські проєкти на підтримку України На сторінці спільноти також зазначається, що наразі, зокрема, триває збір для медиків передової для придбання монітора пацієнта евакуаційному взводу 65-го військового мобільного госпіталя.

Крім того, днями у соцмережі «Грекобандерівці» відзвітували по апарату вакуумної терапії ран в львівський шпиталь, кошти на який збирали в громаді восени - зимою 2019 року. «Апарат придбаний, переданий згідно офіційного акту передачі - прийому на баланс шпиталю і вже є в відділенні гнійної хірургії шпиталю. Працює, щоб гоїти рани наших захисників», - йдеться у дописі.

Там також міститься інформація для тих, хто хоче допомогти.

Як зазначається на сторінці волонтерської спільноти, група "Грекобандерівці" була створена в березні 2016 року для допомоги Україні. "Щоб допомагати бійцям на передовій, родинам учасників бойових дій на сході України, дитячим будинкам, лікарням і переселенцям, ми, українці, що проживають в Греції, об'єднались в одну команду, щоб якомога більше принести користі для нашої Вітчизни", - йдеться у соцмережі.

Фото: Укрінформ, сторінка ‎"Грекобандерівці" Волонтерська спільнота у Facebook