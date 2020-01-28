В Туреччині вийшла друком книга колискових пісень української авторки

Книга українських та турецьких колискових «Ой ходить сон коло вікон / Ninni, yavrum, ninni» керівниці Української суботньої школи Валентини Хорунжи вийшла друком в Туреччині.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Турецькій Республіці у Facebook.

«Ще одна гарна новина від Української спілки в Анкарі! Вийшла друком книга українських та турецьких колискових «Ой ходить сон коло вікон / Ninni, yavrum, ninni» Валентини Хорунжи, керівниці Української суботньої школи, за підтримки Посольства України в Турецькій Республіці», - йдеться у дописі.

В дипустанові щиро привітали з виходом книжки авторку, колектив редакторів (Natalia Egorovec та Hazar Ege Gursoy Erdenay) і талановиту художницю спілки Анну Полат, яка оформила обкладинку.

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Також повідомляється, що наразі Українська спілка в Анкарі готує презентації виданих книжок. Усі згадані видання є в наявності в бібліотеці спілки.

Адреса спілки: Kocatepe, Hatay Sk. No:6 D:5, 06420 Çankaya/Ankara.

Фото: ukr-ayna.com, Anna Polat, Ukrayna Derneği - Ankara / Українська Спілка в Анкарі у Facebook