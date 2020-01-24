Українська письменниця Леся Івасюк презентувала у Відні свою першу книгу "Зашморги"

Молода українська письменниця, доктор філософських наук Віденського університету Леся Івасюк презентувала в столиці Австрії свій перший роман "Зашморги".

Презентація історико-інтелектуального трилера пройшла 23 січня за участю представників української діаспори Відня та друзів України з Австрії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"В романі я хотіла порушити питання травм українського народу та питання злочинів комунізму. Показати, що комунізм та нацизм – це дві сторони однієї медалі. І це треба визнавати. На жаль, на Заході цього не розуміють", - зазначила авторка, літературна перекладачка та журналістка.

За її словами, назва "Зашморги" є метафорою пасток – "тих пасток, які ми самі собі створюємо, забуваючи про своє минуле та свої травми".

Письменниця зазначила, що наразі дуже важливо говорити на Заході про Україну: "Тому що ті голоси, які ми зараз чуємо – вони, головним чином, з Росії. Чого мені не вистачає в Австрії зокрема та на Заході загалом, це єдиного потужного інтелектуального фронту. Щоб ми чули академіків, науковців, літераторів, людей, які можуть пояснити Заходу нашу ідентичність, те, хто ми такі і що ми хочемо".

За словами авторки, планується також окрема презентація роману "Зашморги" виключно для австрійської аудиторії, "але в іншому форматі та з іншими акцентами".

Головними героїнями роману Лесі Івасюк є журналістка Ореста та остарбайтерка Марія – "жінки різних поколінь, різних історичних епох, яких об’єднали Україна, Відень і таємниця". Ореста отримує завдання від австрійського актора: знайти інформацію про Марію – першу дружину його батька. Ці пошуки охоплюють кілька часових пластів і життя кількох поколінь в Австрії та Україні.

Крок за кроком Ореста розплутує клубок таємниць і віднаходить людей, про існування яких не запідозрювала ні вона, ні замовник. Журналістка зіштовхує два різні світи: традиційно австрійський, з його специфічним укладом, та український, її рідний.

У романі всі герої мають свої історії та трагедії, але спільне одне: вони, нарешті, з цікавістю й острахом відкривають для себе одне одного. Описані події відбуваються у Відні та в українських Карпатах у 2013–2015 та 1943–1946 роках.

Леся Івасюк у своєму творі актуалізує не лише українську, а й загалом європейську колективну історичну пам’ять. Вона звертається до боротьби членів ОУН у перші повоєнні роки, до їхньої діяльності в Австрії, до продовження війни між ОУН та НКВД не лише після війни, а й за межами України, до злочинної діяльності представників радянської системи у повоєнній Австрії, демонструє механізм метастазування тієї системи у Європи. Також письменниця акцентує увагу на людських долях, показуючи їхню підпорядкованість історико-політичним подіям.

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"Зашморги" – перший роман Лесі Івасюк. Наразі планується його переклад англійською мовою, відбуваються пошуки можливостей екранізації твору.

Зараз письменниця працює над другим україномовним романом "Пентхауз".

У своїх художніх творах Лесі Івасюк тематизує сучасне та минуле України й Австрії, виділяє точки історичних, психологічних та ментальних перетинів.

Фото: Василь Короткий