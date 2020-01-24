Французька фотографиня презентує власне бачення краси Києва на виставці в Парижі

Красу Києва, передану через об’єктив камери французької фотографині Наді Міссум, презентує виставка"Kyiv, la très belle", що триває в Українському культурному центрі в Парижі.

Фотозвіт з відкриття виставки, яке відбулося днями, представлений на сторінці центру в Facebook.

«Українська столиця та її туристичні принади знайшли відображення у прекрасній серії робіт французької фотографині, яка відвідала Київ у грудні 2016 року. Надя Міссум має диплом фотографа, багато подорожує світом. У її доробку світлини з Австралії, Японії, країн Латинської Америки та інших континентів», - йдеться у дописі.

Як зазначається, під час виступу на вернісажі мисткиня розповіла, що "в Києві її вразила присутність глибокого історичного пласту в архітектурі міста, його мальовничі краєвиди та своєрідний шарм міського повсякдення".

Відкриттям для фотографині стала також історія Голодомору 1932-33 рр. На одній зі своїх робіт Надя Міссум зафіксувала будівлю-свічку музею, присвяченого цій трагедії, і підготувала спеціальне пояснення до світлини.

Фотоекспозиція триватиме впродовж одного місяця.

Фото: Centre Culturel d'Ukraine en France у Facebook