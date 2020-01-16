На найбільшій виставці-ярмарку Скандинавії представлені роботи українки

В рамках виставки інтер’єру та дизайну Formex 2020 у Стокгольмі відкрився стенд з роботами української дизайнерки Наталії Колпакової.

Про це повідомляє посольство України у Швеції на сторінці у Facebook.

«Розпочалася робота стенду української дизайнерки Наталії Колпакової у рамках найбільшої виставки для інтер’єру та дизайну у Скандинавії, яка проходить у Stockholmsmässan», - йдеться у публікації.

Вчергове у Швеції відвідувачі виставки мають можливість насолодитись новими роботами української майстрині. Її шовкові авторські полотна можна використовувати як вишукані елементи інтер’єру або ж у якості аксесуарів, як-то шовкові хустки та шарфи.

Дізнатися, чим буде підкоряти скандинавів українська майстриня, можна, відвідавши виставку-ярмарок Formex, яка проходитиме до 17 січня.

Більш детальну інформацію про роботи української майстрині можна знайти за посиланням.

Як зазначається на сторінці мисткині в Facebook, Наталія Колпакова – художниця-графік, ілюстраторка, графічна дизайнерка, скульпторка. Членкиня Спілки дизайнерів України. Її роботи знаходяться у приватних колекціях в Німеччині, Туреччині, Великій Британії, США.

Скульптура, роботи на шовку тощо Наталії Колпакової у період 2009-2019 рр. демонструвалися під час низки виставок в Україні та за кордоном.

Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції