Конґрес українців Канади нагородить експосла Ващука медаллю

Конґрес українців Канади (КУК) нагородить колишнього посла України в Канаді Романа Ващука медаллю Тараса Шевченка за видатний внесок у державну службу.

Про це повідомляється на сайті організації.

«Ми раді вшанувати посла Ващука медаллю Шевченка, найвищою формою визнання КУК. Визначна дипломатична кар’єра посла Ващука є величезною гордістю для нашої громади. Під час своєї останньої каденції посол Ващук був лідером у дипломатичній спільноті та сильним голосом за провідну роль Канади у підтримці українського народу", - заявила президент Конґресу українців Канади Олександра Хичій.

За її словами, гідний досвід роботи Ващука на державній службі є зразком для наслідування майбутніх поколінь української громади в Канаді.

Як зазначається, Роман Ващук працював над тим, щоб підняти відносини між Канадою та Україною на новий рівень в умовах підвищеного інтересу до України.

В КУК підкреслюють, що експосол зміг чітко сформулювати необхідність міцних відносин між Канадою та Україною як з державними чиновниками, так і в ЗМІ та широкій громадськості.

Як зазначається, медаль буде вручена Ващуку 1 лютого в Торонто. Деталі можна дізнатися на сторінці заходу у Facebook.