Представники посольства України взяли участь у забігу до Дня захисників свободи Литви

Представники Посольства України у Литовській Республіці взяли участь у забігу до Дня захисників свободи Литви.

Про це повідомляється на сайті закордонного українського відмства.

«11 січня 2020 року представники Посольства України у Литовській Республіці взяли участь у дев’ятикілометровому забігу по литовській столиці під назвою «Дорога Життя та Смерті», присвяченому важливій пам’ятній даті в новітній історії Литовської Республіки – 29-й річниці трагічних подій 13 січня 1991 року у Вільнюсі, коли неозброєна Литва кинула виклик агресії з боку Радянського Союзу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, «у ті холодні січневі дні тисячі литовців, а також й десятки українців Литви та добровольців з України, вийшли живим неозброєним щитом проти радянських танків задля захисту незалежності Литви, проголошеної Литовським парламентом майже роком раніше, 11 березня 1990 року».

Радянськими військовими було вбито 14 неозброєних цивільних та поранено близько тисячі безневинних людей, які захищали Литовський парламент, Вільнюську телевежу та будівлю Литовської телерадіокомпанії. Ці захисники стали символом єднання литовського народу та перемоги боротьби за Свободу, йдеться у повідомленні.

Забіг «Дорога Життя та Смерті» організовано Литовською асоціацією бігунів-любителів до Дня Захисників Свободи Литви 13 січня з метою вшанування пам’яті жертв радянської армії. Забіг почався о 12 годині дня на цвинтарі Антакальніс, де поховані жертви подій 13 січня, та закінчився біля Вільнюської телевежі церемонією нагородження переможців забігу та чаюванням. Забіг організовується щорічно з 1992 року та завжди приваблює велику кількість учасників з Литви, серед іншого, традиційно, – представників Міністерства оборони Литовської Республіки та Міністерства закордонних справ Литовської Республіки, та іноземців, зокрема представників дипломатичних місій, акредитованих у Литві.

Фото з сайту посольства України у Литві