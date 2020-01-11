Українців у Мадриді запрошують на виставку вітчизняного художника Олега Шупляка

Спілка Української Молоді в Іспанії та Посольство України в Королівстві Іспанія запрошують співвітчизників на виставку художника Олега Шупляка "Imaginarium".

Про це повідомляється на сторінці Ініціативної Групи Спілки Української Молоді в Іспанії у Facebook.

Як зазначається, експозиція картин майстра проходить у приміщені культурного центру Едуардо Уркуло Мадриді, що знаходиться за адресою calle Montoya 10, поблизу metro Ventilla.

Виставка триватиме до 31 січня.

«Приходьте із своїми іспанськими колегами, так як власне їм маємо розказати та показати геніальність нашого народу», - йдеться у дописі.

Як відомо, Олег Шупляк — український художник, педагог. Член НСХУ (2000), заслужений художник України (2017). Лауреат премій ім. Михайла Бойчука (2014), всеукраїнської премії ім. братів Лепких (2018), автор офіційного логотипу до 200-річчя народження Т. Шевченка.

Працює у різних ділянках живопису. Широку популярність у світі здобула його серія «Двовзори» (авторська назва картин-ілюзій з подвійним змістом).

Фото: uliba.co, Facebook/Ініціативна Група Спілки Української Молоді в Іспанії