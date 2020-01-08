Українці в Індії згадають традиції відзначення зимових свят на зустрічі в Посольстві

Українців в Індії запрошують 11 січня на зустріч в Посольстві України в Делі, під час якої, зокрема, планується відзначити зимові свята.

Відповідний допис Наталії Поліхи розміщено на сторінці групи "Українці Індії" у Facebook.

«Шановні украінці в Індіі! Запрошуємо вас 11 січня об 11:00 на першу в цьому році зустріч, яка відбудеться в приміщенні Посольства України в Індії. Плануємо підвести підсумки нашоі спільноі участі у Міжнародному благодійному дипломатичному ярмарку (15 грудня 2019 р. у м.Делі), поговорити про плани на 2020 рік. А оскільки це період святок в Україні, то плануємо згадати і украінські традиції - колядки, щедрівки тощо», - йдеться у повідомленні.

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Усіх охочих запрошують також долучитися до підготовки культурно-розважальноі програми.

«Якщо плануєте бути з дітками, зазначте вік дітей та їхнє бажання долучитися до програми (танок, віршик, колядка/щедрівка, пісня тощо). Після невеликого концерту плануємо вільне спілкування та чаювання. Будемо раді вас бачити!», - зазначається у дописі.