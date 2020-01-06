Біля головної ялинки Нью-Йорка в неділю українці влаштували вертеп.

Про це передає власний кореспондент Укрінформу.

На площі біля Рокфеллер-центру зібралося близько двох сотень українців з Нью-Йорка та Нью-Джерсі на традиційну передріздвяну коляду. Після виконання колядок під ялинкою виступив вертеп, організований парафіянинами храму Святої Трійці у Нью-Йорку Української православної церкви у США.

"Українці вже багато років напередодні Різдва приходять до головної ялинки, щоб співати колядки, - сказав львів’яни Тарас Кушнір, який тривалий час мешкає у Нью-Йорку. – Я теж завжди приходжу – гарна нагода зустріти знайомих чи познайомитися з кимось із наших".

Українці влаштували вертеп біля головної ялинки Нью-Йорка \ Фото: Володимир Ільченко, Укрінформ

Марко Лишик із Нью-Джерсі, який походить із лемків, що населяли східну Польщу, приїхав до Рокфеллер-центру з дорослими сином, донькою і зятем. "Треба підтримувати єдність українців. - каже вын. - Ми дома намагаємося розмовляти сучасною українською мовою, донька вивчала її в нашій місцевій українській школі».

За словами Івана Сікорського, який понад п’ять років живе у Нью-Йорку, за допомогою вертепів у перші роки війни українська громада збирала кошти для військових на Донбасі.

"Я сам двічі брав у цьому участь у Брукліні, - сказав він. - У перший рік війни наш вертеп зібрав 15 тисяч доларів, які ми передали в Україну для закупівлі бронежилетів".