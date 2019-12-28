Традиції українського різдва представили на Святі різдвяної казки в Афінах

Свято різдвяної казки представили в Афінах українці Греції.

Про це повідомляється на сторінці Української суботньої школи при культурно-освітньому центрі "Берегиня" у Facebook.

«Новорічні, різдвяні свята посідають особливе місце у душі кожного українця. Розпочинаючи новий відлік часу, маємо потребу освятитися найкращими почуттями, щиро побажати один одному щастя та здоров’я, миру та злагоди в родині та в країні. Українці ділилися традиціями святкування Різдва у муніципальному ринку Кіпселі (Δημοτική Αγορά Κυψέλης)», - йдеться у дописі.

Вічути дух українського Різдва днями запрошували Клуб українок в Греції, НПО «Борисфен», Українська суботня школа при культурно-освітньому центрі "Берегиня", Δημοτική Αγορά Κυψέλης.

Українське свято із запахом пампухів, борщу, куті та інших наїдків від українських господинь зібрало чималу кількість гостей.

У програмі заходу були також виступ театру тіней з українською казкою "Сльоза" (Різдвяна Казка), майстер-класи з гончарства, ткацтва, витинанки від українських майстринь тощо.

Святкового настрою додавали колядки та різдвяні пісні у виконанні учнів школи "Берегиня" та виконавців, які спеціально для цього свята приїхали з України. Це, зокрема, співачка, заслужена артистка України Анжеліка Рудницька, GG ГуляйГород та Anela Nightingale.

Як зазначили у школі, що «українське щире серце – ось найважливіший складник вдалого Різдва».

Крім того, ціла низка культурно-мистецьких заходів була проведена напередодні Різдва Клубом українок в Греції, НПО «Борисфен», Українською суботньою школою при культурно-освітньому центрі "Берегиня" та "Товариством Україна-Світ", повідомила у соцмережі голова Клубу українок в Греції Ганна Олійнич.

Зокрема, відбулася презентація українських різдвяних традицій, національного одягу, головних уборів, майстер-класів. На одному з них виготовляли різдвяні зірки під керівництвом відомої в Україні етнографині Валерії Левківської, а новорічно-різдвяного настрою заходу додали колядки з власноруч виготовленими зірками, "водіння кози" тощо.

Одну з різдвяних зірочок відправлять воїнам – «захисникам нашої рідної України, які і в будні, і у найважливіші свята залишаються на посту», зазначили у школі та побажали: «Нехай ця зірочка подарує їм дух Різдва, запалений в Афінах».

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