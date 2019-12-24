Українська діаспора в США готова допомагати в реформуванні СБУ – Футей

Українська діаспора в США підтримує наміри з реформування Служби безпеки України (СБУ) та готова допомагати у цьому.

Про це заявив президент Українського конгресового комітету Америки (УККА) Андрій Футей під час зустрічі з головою СБУ Іваном Бакановим, йдеться на сторінці СБУ в Facebook.

«Ми підтримуємо ваші плани щодо реформи СБУ. Ухвалення нового закону про СБУ дасть змогу відійти від пострадянської системи управління й організації роботи Служби. А ми, у свою чергу, допоможемо вам не звернути зі шляху перетворень», - зазначив Андрій Футей.

Іван Баканов подякував за підтримку перетворень з боку світового українства й підкреслив, що Служба безпеки має стати сучасною та більш ефективною структурою, котра здатна не лише швидко реагувати на загрози, але й нейтралізувати їх.

«Реформа - це довготривалий процес і новий закон - її основа. Проте змінюватись Служба має вже зараз. І ми вже розпочали цей процес змін. Він невідворотній», - заявив голова СБУ.

Окремо сторони зупинилися на підсумках грудневого саміту лідерів країн нормандської четвірки та зусиллях Президента України щодо припинення війни та встановлення довгоочікуваного миру на нашій землі.

Відзначено, що і в цьому питанні діаспора надавала та готова і надалі надавати всебічну підтримку. «Наші заяви є публічними та відкритими. І ми продовжимо підтримувати всі ваші ініціативи щодо встановлення миру в Україні», - заявив Андрій Футей.

Фото: сторінка Служби безпеки України в Facebook