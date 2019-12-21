Українська влада готова співпрацювати з діаспорою - президент СКУ

Президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод вважає, що українська влада готова дослухатися та співпрацювати із представниками діаспори.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

“Нас готові почути. Президент перебуває при владі лише пів року, а досягти вдалося вже багато. Загалом Володимир Зеленський дуже відкритий до співпраці з нами. Із часу його інавгурації ми вже бачилися разів шість, тобто ледь не щомісячно”, - сказав Ґрод.

Водночас, він наголосив, що “починали ми нашу співпрацю не з чистого аркуша, а розбудовували її на наявному фундаменті”.

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Ґрод додав, що СКУ також активно координує свою роботу із закордонними дипломатичними установами України.

“Із посольствами ми теж на зв’язку. Наприклад, у Німеччині ми координуємо роботу не через Київ, а безпосередньо обговорюємо все з послом Андрієм Мельником: формуємо координаційну раду, проводимо конференції, погоджуємо, хто чим займатиметься – й виконуємо це”, - зауважив він.