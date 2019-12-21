В діаспорі головним пріоритетом на 2020 рік визначили захист України від російської агресії

Головним пріоритетом української діаспори наступного року стане захист України від російської агресії.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод.

“Наш перший пріоритет – захист України від російської агресії. Ми зобов’язані пояснити світовій спільноті, що Росія – агресор, бо це подекуди починають забувати”, - сказав Ґрод.

За його словами, другим пріоритетом СКУ є розбудова економічно потужної України, яка рухається євроатлантичним шляхом.

“Саме тому ми всіляко заохочуємо іноземні інвестиції, беремо участь у міжнародних заходах тощо”, - додав очільник української організації.

Третім магістральним напрямком роботи СКУ в 2020 році стане розбудова впливових і свідомих українських громад у світі.

“Ми намагаємося єднати українців та вчити їх веденню політичних процесів. У Канаді ми впливові саме тому, що об’єднані. Наша мета: в кожній країні світу мати українців, здатних впливати на місцеві політичні процеси”, - наголосив Ґрод.