Українські колективи відкрили перший новорічний фестиваль в Анталії

Українські самодіяльні колективи пісні та танцю відкрили новорічний фестиваль, який вперше проходить в Анталії.

Про це повідомляє ГО «Середземноморське об’єднання українців» у Facebook.

«Середземноморське об'єднання українців» мало честь відкривати перший новорічний фестиваль в Анталії», - зазначили в спілці.

На відкритті заходу виступили колективи «Калина», «Світанок» та «Соната».

«Вдячні мерії міста за запрошення, дякуємо чудовим глядачам за позитивний настрій, дякуємо консулу України в м. Анталія В'ячеславу Хоменко за підтримку», - йдеться у повідомленні.

Фестиваль триватиме до 31 грудня.

Українські колективи в рамках фестивалю виступатимуть також 29 грудня о 16.30 на Cumhuriyet Meydani.

Фото: Марина Озель