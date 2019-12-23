Свято Миколая відзначили в ліцеї ім. М.Коцюбинського в Кишиневі

Свято Миколая відбулося днями в Теоретичному ліцеї ім. М.Коцюбинського в Кишиневі за участі учнів українських класів.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Молдові у Facebook.

«Посольство разом з Асоціацією української молоді Молдови "Злагода" привітало учнів українських класів з Днем святого Миколая та передало від чудотворця чемним діткам приємні подарунки», - йдеться у дописі.

Про історію Святого Миколая, який творив добрі справи та допомагав нужденним, розповів настоятель української греко-католицької громади м.Кишинів отець Роман Поправка. Читайте також: До української школи «Кобзар» в Осло завітав Святий Миколай

Фото, відео: Ambasada Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в МолдовіAmbasada Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в Молдові у Facebook