Свято Миколая відзначили в ліцеї ім. М.Коцюбинського в Кишиневі
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Укрінформ
Свято Миколая відбулося днями в Теоретичному ліцеї ім. М.Коцюбинського в Кишиневі за участі учнів українських класів.
Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Молдові у Facebook.
«Посольство разом з Асоціацією української молоді Молдови "Злагода" привітало учнів українських класів з Днем святого Миколая та передало від чудотворця чемним діткам приємні подарунки», - йдеться у дописі.
Фото, відео: Ambasada Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в МолдовіAmbasada Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в Молдові у Facebook