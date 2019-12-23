До української школи «Кобзар» в Осло завітав Святий Миколай
Про це йдеться на сторінці закладу в Facebook.
«В Осло і не пахло морозом, отаким хрустким і трохи колючим, від якого пашать щоки і червоніє ніс. Чомусь саме у такий час зазвичай і ходить святий Миколай. Натомість було мокро. Але Миколай все одно завітав до українських діток у Норвегії», - розповіли у школі.
До Родинного свята Миколая дітлахи підготували вірші та пісні. У програмі свята були також різні розваги і конкурси. А Святий Миколай роздав дітям подарунки.
Особливу атмосферу сімейного свята творили голоси українського музичного колективу FolkeMelodi з Осло.
Захід відбувся у церкві св. Халварда в Осло.
На святі й дорослі, і малі насолоджувалися товариством одне одного та українськими смаколиками у приємній атмосфері.