До української школи «Кобзар» в Осло завітав Святий Миколай

Українська школа "Кобзар" в м.Осло при ГО "Українська громада в Норвегії" днями зустрічала Святого Миколая.

Про це йдеться на сторінці закладу в Facebook.

«В Осло і не пахло морозом, отаким хрустким і трохи колючим, від якого пашать щоки і червоніє ніс. Чомусь саме у такий час зазвичай і ходить святий Миколай. Натомість було мокро. Але Миколай все одно завітав до українських діток у Норвегії», - розповіли у школі.

До Родинного свята Миколая дітлахи підготували вірші та пісні. У програмі свята були також різні розваги і конкурси. А Святий Миколай роздав дітям подарунки.

Особливу атмосферу сімейного свята творили голоси українського музичного колективу FolkeMelodi з Осло.

Захід відбувся у церкві св. Халварда в Осло.

На святі й дорослі, і малі насолоджувалися товариством одне одного та українськими смаколиками у приємній атмосфері.

Організатори запросили усіх охочих великих і маленьких українців Норвегії приєднатися до святкування Миколая в наступному році. Читайте також: Молодь діаспори передала більше 2 тисяч різдвяних подарунків дітям воїнів АТО/ООС та переселенців