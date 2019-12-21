В Італії пройде конкурс талантів та краси "Міс Діаспора Україна"

Конкурс талантів і краси "Міс Діаспора Україна" (MDUA Concorso talento e bellezza) серед представниць української діаспори в Італії відбудеться в Мілані в травні-червні наступного року.

Про це повідомляє портал "Стожари" з посиланням на організаторів конкурсу.

"Асоціація соціального сприяння "Україна плюс" (Associazione di Promozione Sociale "Ucraina Più"), що об'єднує українців у Венето та в Мілані, за підтримки Генерального консульства України в Мілані організовує "MDUA Concorso talento e bellezza". Молодих українок Італії запрошують позмагатися в красі, грації, інтелекті, вмінні спілкуватися з глядацькою аудиторією та формуванні у глядачів позитивного іміджу України", - йдеться у повідомленні.

Конкурс пройде у травні - червні 2020 року. Прийом заявок та анкет учасниць розпочався у грудні 2019 року і завершиться у лютому 2020 року. Лише двадцять учасниць буде відібрано для кастингу, що відбудеться 23 лютого наступного року у Палаццо Бароцці в Мілані.

За словами організаторів, конкурс таланту та краси "Міс Діаспора Україна" для кожної з учасниць надає шанс показати власні здібності, знання, творчі навички, а також вміння презентувати себе. Учасниці також отримають можливість вдосконалити свої знання з української історії та народних традицій.

Організатори дійства краси й таланту зазначають, що "Міс Діаспора Україна" відкриває для конкурсанток можливості для подальшої участі в конкурсах та відомих благодійних проєктах в Італії та Україні.

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Як повідомляється, проєкт "Міс Діаспора Україна" підтримують Генеральне консульство України в Мілані, ГО «Всесвітній день вишиванки», Міжнародна благодійна організація "Благодійний Фонд Долини", B&20 Events, VILTV.

Фото: clutch.ua, MD UA Concorso Talento e Bellezza у Facebook