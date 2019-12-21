Святий Миколай завітав до української школи в Анкарі

Святкування з нагоди Дня Святого Миколая відбулося в Українській суботній школі в Анкарі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вітаю усіх з Днем Святого Миколая, прийдешніми святами. Дякую вчителям і батькам, дітки яких відвідують нашу школу. Українська школа в Анкарі стала осередком української культури та традицій за тисячі кілометрів від Батьківщини. Ми пишаємося цим здобутком і готові надалі підтримувати розвиток цього успішного проєкту. Cподіваюсь, що суботня школа відчинятиме двері все більшій кількості дітей і продовжуватиме гуртувати українських батьків і дітей, втілюючи багато гарних справ для України і Туреччини», - привітала присутніх дружина Надзвичайного і Повноважного Посла України в Туреччині Тетяна Сибіга.

Вихованці школи отримали подарунки від Святого Миколая та від Посольства України в Туреччині.

«Вже стало доброю традицією, що Святий Миколай приходить вітати маленьких українців в Анкарі. Це і нагода для нас продемонструвати свої здобутки, досягнення. Таке свято – гарне завершення першого семестру навчання в Українській суботній школі в Анкарі», - звернулася до присутніх директорка школи Валентина Хорунжа.

Діти підготували до свята виставу за мотивами всім відомої казки «Колобок», танцювальні та вокальні номери.

Як відомо, минулого тижня в Анкарі та низці інших міст Туреччини, зокрема Анталії та Стамбулі, відбулися святкування з нагоди Дня Святого Миколая. Також з нагоди свята Святий Миколай привітав діток, які проходять лікування в Анкарі та Стамбулі. Примітно, що Святий Миколай - це не вигаданий персонаж, а справжня людина, яка жила на півдні Туреччини, в місті, що зараз називається Демре.

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Фото: Ольга Будник