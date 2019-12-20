Парафію Покрова Пресвятої Богородиці в Джилонгу очолив о.Юрій Тиченок
У п’ятницю о.Юрій прибув до єпархії у Мельбурні, повідомляється на сайті Української греко-католицької церкви в Австралії, Новій Зеландії та Океанії.
«У п’ятницю, 20 грудня, у Мельбурн з родиною прибув о. Юрій Тиченок зі своєю дружиною Марією та трьома синами Юрієм, Святославом та Юліаном», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, «Єпархія рада вітати о. Юрія та його родину». «Ми просимо Божого благословення місії нового пароха, о. Юрія Тиченка», - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що о. Юрія було призначено у парафію Джилонга, яка майже два роки залишалася без пароха.
Висловлено подяку диякону Михайлу Камінському, о. Андрію Микитюку та о. Зенону Рацькому за підтримку, яку вони надавали парафії в цей складний час.
"З нагоди приїзду нового пароха духовенство та Парафіяльна Рада Покрова Пресвятої Богородиці Джилонґа запрошує усіх парафіян з родинами та друзями привітати о.Юрія в неділю, 22 грудня 2019 року", - зазначається на сайті.
Свята літургія розпочнеться о 9:30, після чого відбудеться святковий обід у парафіяльному залі ім. Св. Миколая Чернецького.
Фото: catholicukes.org.au, сторінка Yuriy Tychenok у Facebook