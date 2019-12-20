В турецькій Адані відкрили українську спілку

У турецькому місті Адана, що на сході країни, почала працювати ще одна українська спілка, 14-та за рахунком в Туреччині.

Про те, як виникла ідея створення спілки та як тривав процес її відкриття, Укрінформу розповіла голова ГО "Культурно-освітнє товариство солідарності, співпраці та дружби Адани та України" Ірем Тари.

"Допомогою нашим співвітчизникам займаюся давно: в основному, допомагала з документами, при зверненнях у різні інституції, в питаннях соціального захисту. Але до практичного оформлення громадської організації прийшла після того, як по особистим питанням звернулася до консульства в Анталії, познайомилися, спілкувалися по питанням оформлення документів", - розповіла Ірем Тари.

Вона відзначила, що на місцевому рівні дуже позитивно сприйняли створення української спілки, а ЗМІ назвали її "мостом дружби" між Україною та Туреччиною.

Головною ціллю організації визначили більш активне представлення України, її традицій та культури в регіоні.

"Плануємо брати участь у цитрусовому фестивалі, на який приїжджають гості з усіх країн світу, у фестивалі їжі, на якому хочемо представити українську кухню. Ще маємо в планах ініціювати відкриття українського парку або вулиці. Дуже сподіваємося на те, що місцева влада підтримає цю ініціативу", - розповіла Ірем Тари.

Урочисте відкриття спілки відбулося за участі Надзвичайного та Повноважного посла України в Туреччині Андрія Сибіги та Консула України в Анталії В’ячеслава Хоменка.

Фото: Ірем Тари