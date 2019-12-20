Виставка в Будапешті розповідає про Ярослава Мудрого та дипломатію через династичні шлюби

Фотовиставка "Ярослав Мудрий: дипломатія через династичні шлюби" відкрилася днями в центрі Будапешта.

Про це повідомляється на сторінці Посольства Українив Угорщині у Facebook.

"Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині Любов Непоп відкрила фотовиставку "Ярослав Мудрий: дипломатія через династичні шлюби" у Лицарській залі Базиліки Св.Іштвана. Відкриття виставки завершилось концертом класичної музики у головній залі Базиліки у виконанні українських музикантів Угорщини, який був організований Посольством спільно з Українським національним товариством Угорщини", - йдеться у повідомленні.

Відкриваючи фотоекспозицію, Посол наголосила на символічності проведення цього останнього з циклу виставок заходу саме в Базиліці Св. Іштвана в серці угорської столиці напередодні свята Св.Миколая в Україні та в період передріздвяних приготувань в Угорщині.

Любов Непоп звернула увагу присутніх, що в 11 столітті київський князь Ярослав Мудрий надав притулок Андрашу І, який потім як угорський король разом з дружиною, донькою київського князя Анастасією продовжили християнські традиції в Угорщині та розбудовували угорську державу. Саме з Анрашем І та Анастасією пов’язують і будівництво Тіганського абатства, біля якого розташований пам»ятник цьому подружжю.

Посол наголосила, що мета виставки - показати через фотоекспозицію про Ярослава Мудрого та через сучасне українське мистецтво у виконанні українських митців Угорщини, що Україна була і залишається частиною європейської сім’ї народів.

Посилаючись на яскраві історичні події в українсько-угорських двосторонніх відносинах, які створюють надійний грунт для подальшого спільного майбутнього, Любов Непоп закликала угорців і надалі залишатися солідарними з Україною у питанні відновлення територіальної цілісності та миру в Україні.