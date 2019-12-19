У Світовому конґресі українців привітали дипломатів з професійним святом

У Світовому конґресі українців (СКУ) привітали українських дипломатів напередодні Дня працівника дипломатичної служби України.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«Вітаємо всіх українських дипломатів з Днем працівника дипломатичної служби! Від імені українських громад по цілому світі дякуємо за співпрацю!», - зазначається у привітанні.

У свою чергу, президент СКУ Павло Ґрод на своїй сторінці в Facebook подякував дипломатам за їхню роботу.

«Вітаю всіх українських дипломатів та колег з МЗС із Днем працівника дипломатичної служби. Дякую за Вашу професійність та відданність службі Україні та українцям по всьому світу!», - написав Павло Ґрод.

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Як відомо, українські дипломати відзначають своє професійне свято 22 грудня. День працівників дипломатичної служби України встановлений згідно з Указом Президента від 21 листопада 2005 року і відзначається щорічно в цей день.