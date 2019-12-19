В українській парафії св. Миколая в Канберрі відзначили храмове свято

Українська православна парафія св. Миколая в Канберрі відзначила днями храмове свято.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Австралії у Facebook.

«Особлива подія відбулася цієї неділі - храмове свято відзначила парафія св. Миколая в Канберрі (настоятель о. Михайло Соломко) - особливий центр української культури і духовності та надійний партер української дипустанови в Канберрі», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, тепла родинна атмосфера, виступ дітей української школи їм.Лесі Українки та неймовірно щедрий святий Миколай, який не забув нікого, дозволили кожному відчути себе особливим.

Фото: Посольство України в Австралії / Embassy of Ukraine in Australia у Facebook