7-річний українець побував на старті ракетоносія з космодрому в Індії

Український школяр Максим Сирчин побував на запуску справжнього ракетоносія з космодрому в Індії у рамках соціального проєкту «Здійсни мрію».

Про це у понедліок повідомила пресслужба Посольства України в Індії.

"8-13 грудня в Республіці Індія (РІ) відбувався соціальний медіапроєкт українського телеканалу 1+1 "Здійсни мрію". Завдяки спільним зусиллям Посольства України в Індії та РІ в Україні, сприянню низки державних структур Індії було реалізовано мету проєкту, якою цього разу стала присутність 7-річного Максима Сирчина під час запуску ракетоносія, що відбувся 11 грудня на острові Шріхарікота, (штат Андхра Прадеш, Індія)", - йдеться у повідомленні.

Максим мріє створити ракету, яка полетить у космос, повідомляється на сайті проєкту "Здійсни мрію". У 2016 році хлопчика виявили лейкоз, і родині, яка мешкала в Краматорську, довелося перебратися в Київ для лікування Максима в Національній спеціалізованій дитячій лікарні "Охматдит". Після операції з пересадки кісткового мозку в Польщі хлопчик і його батьки оселилися в Харкові, аби забезпечити дитині постійний нагляд кваліфікованих лікарів.

З самого дитинства Максим цікавився транспортом - від машин до літаків, а його особлива пристрасть - космічні ракети. Навіть перебуваючи в "Охматдиті", маленький пацієнт не полишав улюблену справу: майстрував з мамою ракети, просив медсестер малювати ракети на пластирі біля катетера та мріяв, як на одній з них колись полетить у космос. А вже там він почне досліджувати різні планети, побачить Сонце зблизька, облетить навколо Землі і дізнається, як вона виглядає з космосу.

Максим читає дуже багато книжок про космос, планети, галактики та сузір’я. Вдома він будує ракети з усього, що є під рукою, та створює справжні космодроми з дитячого конструктора. До того ж хлопчик вважає невипадковістю те, що він мешкає на проспекті Гагаріна, і на деяких будинках намальовано мурали з портретом космонавта.

Зараз Максим ходить до школи і, окрім захоплення космічними ракетами, полюбляє малювати. Разом з сім'єю він завітав на свято Переможців, організованому Фондом «Таблеточки» - свято діток, які перемогли рак. Там хлопчик став учасником арт-марафону #МояДитячаМрія, намалювавши яскраву червону ракету.

Як повідомлялося, проєкт “Здійсни мрію” стартував 29 квітня 2016 року у Всесвітній день бажань. За час його існування здійснено сотні грандіозних мрій дітей, які борються із важкими хворобами.

Проєкт реалізують 1+1 медіа і ТСН спільно із благодійним фондом “Ти не один” та ВБФ “Крона”.

Фото: пресслужба Посольства України в Індії