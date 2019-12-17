В Каїрі відбувся благодійний ярмарок за участі України
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Укрінформ
Українські смаколики, сувеніри та багато іншого представили днями на благодійному дипломатичному ярмарку в столиці Єгипту.
Про це йдеться на сторінці Посольства України в Єгипті у Facebook.
«Посольство України в Єгипті взяло участь у щорічному благодійному дипломатичному ярмарку, який традиційно проводиться в Каїрі наприкінці року. У рамках заходу українські дипломати, а також представники української громади, запропонували відвідувачам українські сувенірні вироби, блюда національної кухні тощо», - повідомляється у дописі.
Як зазначається, український стенд було визнано організаторами одним з найкращих.
Зібрані з продажу кошти буде передано єгипетським громадським благодійним організаціям.
Фото: Посольство України в Єгипті / Embassy of Ukraine in Egypt