В Каїрі відбувся благодійний ярмарок за участі України

Українські смаколики, сувеніри та багато іншого представили днями на благодійному дипломатичному ярмарку в столиці Єгипту.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Єгипті у Facebook.

«Посольство України в Єгипті взяло участь у щорічному благодійному дипломатичному ярмарку, який традиційно проводиться в Каїрі наприкінці року. У рамках заходу українські дипломати, а також представники української громади, запропонували відвідувачам українські сувенірні вироби, блюда національної кухні тощо», - повідомляється у дописі.

Як зазначається, український стенд було визнано організаторами одним з найкращих.

Зібрані з продажу кошти буде передано єгипетським громадським благодійним організаціям.

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Фото: Посольство України в Єгипті / Embassy of Ukraine in Egypt