Сотні людей відвідали в неділю, 15 грудня, Український дім у Варшаві, де відбувся Український різдвяний ярмарок.

Під час щорічного традиційного ярмарку відвідувачі могли скуштувати українські страви, купити багато різноманітних виробів ручної роботи, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“На цьогорічному ярмарку свої вироби продавали 32 майстри з України, Польщі і навіть Тунісу. Відвідувачами були не лише українці, а й американці чи німці”,- повідомила агентству голова фундації “Наш вибір”, один з організаторів ярмарку в Українському домі Мирослава Керик.

У Варшаві відбувся український різдвяний ярмарок//Фото: Юрій Банахевич, Укрінформ

Вона підкреслила, що основна мета ярмарку – інтеграція українців у Варшаві, аби люди, які щось творять руками, відчули себе частиною української спільноти, відчули елемент українського свята.

На ярмарку працювали кілька секторів. Зокрема, кулінарний сектор, де можна було скуштувати смачну каву від українських власників мережі Dobro&Dobro, з’їсти вареники, різного роду випічку та солодощі від українських господинь. Іншим сектором було рукоділля – в’язані чи вишиті речі з різних регіонів, зокрема з Гуцульщини. Крім того, можна було придбати натуральну косметику та різні прикраси, зроблені львівськими майстринями.

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Також на ярмарку рекламувалися різноманітні послуги, доступні для українців у Польщі, наприклад, поштові перекази з Польщі в Україну від компанії Meest тощо.