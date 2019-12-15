У Нью-Йорку обговорили гастрономічну ідентичність українців

У Науковому товаристві ім. Шевченка в Нью-Йорку відбулося обговорення української гастрономічної ідентичності.

Доповідь на цю тему зробила дослідниця галицької гастрономічної спадщини зі Львова, біолог і біофізик Маріанна Душар, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Коли ми запитуємо про ідентичність українців, то серед понять, які її окреслюють, часто чуємо "борщ" або інші українські страви. Національна кухня є важливим компонентом національної ідентичності народу, і гастрономічні надбання українців слід ретельно вивчати", - сказала дослідниця.

За її словами, відповідно до опитувань, проведених соціологічною групою "Рейтинг", 44% українців назвали своєю улюбленою стравою борщ, 18% - вареники. Уподобання українців варіюються відповідно до регіону проживання, віку та мови спілкування. Так, у західній Україні серед улюблених страв називають деруни, голубці, холодець, у центральній – сало, супи, у східній – шашлики, салат "Олів’є", окрошку.

Як зазначила Душар кореспонденту Укрінформу, борщ походить з території України приблизно з ХVІІ століття, хоча в радянські часи цю страву, як і шашлики, салати "Олів’є", Шуба», «Мімоза», зробили загальним надбанням "радянського народу". Саме слово борщ, на її думку, є давнім запозиченням з інших мов.

Дослідниця також розповіла про смакові особливості української кухні, які вирізняють її з-поміж інших кухонь світу.

Фото: Укрінформ, Володимир Ільченко