Українці в Словаччині відзначили День Святого Миколая
Про це йдеться на сторінці українського диппредставництва у Facebook.
«За вже сталою доброю традицією у Посольстві України в Словаччині для дітей української недільної школи Братислави Dubova 1, дітей співробітників Посольства та української громади Словаччини проводиться свято до Дня Святого Миколая», - повідомляється у дописі.
Маленькі артисти співали колядки, декламували вірші, брали участь у різноманітних конкурсах.
Тимчасовий повірений у справах України в СР Олександр Цупренко та отець Андрій привітали дітей та усіх учасників святкового вечора зі Святом Миколая, а також із прийдешніми різдвяними та новорічними святами.
За гарну поведінку і старанне навчання діти отримали від святого Миколая смачні подарунки.
Фото: Veľvyslanectvо Ukrajiny v SR/Посольство України в Словацькій Республіці у Facebook