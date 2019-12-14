У Кракові пройшли Андріївські вечорниці, організовані катедрою україністики Ягеллонського універистету.

Фото та відео з заходу організатори розмістили на сторінці катедри україністики в Facebook.

«Андріївські вечорниці 2019. Традиційно - Краків, традиційно – (в майстерні – ред.) "під Баранами", традиційно - нові друзі краківської україністики», - йдеться у дописі.

«Ми щиро запрошуємо студентів, випускників, викладачів, друзів та інших любителів української забави на щорічний фестиваль краківського українізму - Український день святого Андрія! Пісні, українські танці, жарти, ворожіння, сюрпризи надовго залишаться у вашій пам’яті. У нас ви можете дізнатись, що таке Калита, вивчити українські пісні, заглянути в майбутнє та провести чудовий вечір у приємній групі. Кожен може взяти участь у нашій забаві!», - зазначалося в анонсі до події.

Фото: Katedra Ukrainistyki UJ

Відео: Галина Єреміца