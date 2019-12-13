У Нью-Йорку стартував проєкт "Дівчата", покликаний об’єднати українських жінок усього світу

Проєкт "Дівчата", покликаний об’єднати жінок українського походження з усього світу для обміну досвідом, стартував у Нью-Йорку.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, в рамках "Дівчат" киянка Даша Непочатова представила американським українкам збірку оповідань «Бойфрендз» і поділилася досвідом творчої реалізації жінок в Україні.

"Ми, п’ятеро жінок в Україні, організували "жіноче коло" для реалізації нашого творчого та ділового потенціалу ще п’ять років тому. Спочатку збиралися в моїй квартирі на кухні. А два роки тому створили Creative women space у центрі Києва", - розповіла Непочатова.

За її словами, нині ця організація займається проєктами в різних сферах: бізнесі, психології, видавничій справі, мистецтві. Збірка оповідань "Бойфрендз" 13-ти авторок з усієї України, яка щойно вийшла друком, – перша спроба реалізації в літературній творчості.

"Зустріч з Дашою Непочатовою – перший захід проєкту "Дівчата". Захід називався "Що б ти зробила, якби не боялася?". Поговорили про невдалі початки, фемінізм в Україні та жіночі "простори". Приємно бути в колі успішних, активних українських жінок та дівчат прямо у серці Нью-Йорка", - прокоментувала активістка волонтерської організації "Разом для України" Марина Приходько.

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Як пояснила керівниця проєкту Уляна Білаш, "Дівчата" - це платформа, покликана об’єднати жінок українського походження в усьому світі, «щоб вони могли обмінюватися досвідом у різних сферах життя".

Фото: Володимир Ільченко