У середу українці Нью-Йорка пікетували центральний офіс телекомпанії Fox News на Мангеттені, коментатор якої — Такер Карлсон — висловився на підтримку Росії в російсько-українському конфлікті.

Як передає власний кореспондент у Нью-Йорку, двогодинний пікет відбувся біля центрального входу до офісу компанії.

Люди тримали плакати «Припиніть підтримувати Путніа!», «Україна – союзник Америки», «Путінська Росія – наш спільний ворог», роздавали листівки, вигукували гасла.

"Українська громада глибоко обурена заявою Карлсона у прямому ефірі 25 листопада, — пояснила активістка волонтерської організації «Разом для України» Марія Приходько. – Він заявив буквально таке: "Чому мене має хвилювати, що відбувається в конфлікті між Україною та Росією? І чому б мені не вболівати за Росію, що я й роблю?"

Пізніше Карлсон виправдовувався, що то був жарт, зазначила Приходько, але "агресія Росії проти України, внаслідок якої загинуло понад 13 000 осіб, десятки тисяч поранені, 1,3 млн покинули свої домівки, – це зовсім не жарт".

Читайте також: Лояльний до Трампа телеканал намагався отримати візу для Онищенка

Підтримку Путіна у прямому ефірі, яку Карлсон висловлював кілька разів упродовж місяця, бачили мільйони глядачі.

"Карлсон підтримує країну, політика якої – прямо протилежна політиці Сполучених Штатів", - нагадала в коментарі Укрінформу учасниця акції Дора Хом’як.

За словами Хом’як, Україна, на відміну від Росії, демократична країна, у якій демократичним шляхом відбувається зміна влади. У Росії ж «автократичне правління Путіна триває вже 20 років». «Я громадянка Сполучених Штатів, — сказала активістка. – Народилася тут, у Нью-Йорку. Знаю, що вибори – справді мають значення. Відповідальність журналіста – має значення. Демократія – має значення».

У Нью-Йорку діаспора пікетувала Fox News за пропутінські висловлювання // Фото: Володимир Ільченко, Укрінформ

На думку пікетувальників, глядачі Fox News та американські виборці мають право знати про важливе стратегічне значення України для США, про її боротьбу за незалежність та права людини та протистояння російській агресії. Петиція, під якою ставили підписи перехожі, міститься вимога до телеканалу — надати щонайменше п’ять годин ефірного часу для висвітлення нинішніх подій в Україні та української історії. Про це, на думку авторів петиції, мають розповісти такі експерти, як історики Енн Епплбаум, Тімоті Снайдер та Сергій Плохій, посол Джон Гербст, політичний в’язень радянських таборів, правозахисник Мирослав Маринович.