У Нідерландах до Дня Збройних Сил України показали фільм "Невидимий батальйон"

У Гаазі до Міжнародного дня волонтерів та Дня Збройних Сил України відбувся показ українського документального фільму "Невидимий батальйон".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

У стрічці показали історії шести жінок, які розповідають про те, як війна змінила їхні життя. Героїні фільму - Олена Білозерська, Оксана Якубова, Дар'я Зубенко, Юлія Паєвська, Юлія Матвієнко та Андріана Сусак.

Андріана Сусак приїхала до Гааги, щоб особисто розповісти про війну в Україні. Разом із нею завітали Валерія Бурлакова, Юлія Шевчук та Олексій Барановський. Усі вони є учасниками проєкту “Ambassador – українська ветеранська дипломатія”, що був створений, аби боротися з пропагандою, розповідати правду світу правду про війну. Бійці вже відвідали 16 країн і майже 50 міст.

Показ українського документального фільму "Невидимий батальйон" проходив два дні поспіль при повних залах.

У середу, 4 грудня стрічку продемонстрували у Nutshuis (Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag), а наступного дня - в приміщенні Посольства України в Нідерландах. Фільм демонструвався з англійськими субтитрами.

Переглянути "Невидимий батальйон" та поспілкуватися з бійцями до Гааги з’їхалися українці з усієї країни. Було також багато нідерландців та іноземних гостей.

Посол України у Нідерландах Всеволод Ченцов після перегляду фільму вручив гостям подарунки на згадку про Нідерланди.

Як відомо, щороку 5 грудня в Україні й су світі відзначають Міжнародний день волонтерів, а 6 грудня в нашій країні - День Збройних Сил України.

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Фото: Софія Шовікова