У Нідерландах покажуть фільм "Невидимий батальйон"

У Гаазі до Міжнародного дня волонтерів відбудеться показ українського документального фільму "Невидимий батальйон".

Зустріч з героїнями стрічки та презентація фільму відбудеться 4 та 5 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

У середу, 4 грудня, показ пройде в Nutshuis (Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag) о 17:00 за місцевим часом. Наступного дня стрічку покажуть о 17:00 в приміщенні Посольства України в Нідерландах за адресою: Zeestraat 78, 2518 AD Den Haag.

Документальний фільм "Невидимий батальйон" розповідає історії шести жінок і те, як змінилися їхні життя після війни. Усі вони були на фронті, брали участь в бойових операціях і на власні очі бачили смерть. У фільмі йдеться про історії Андріани Сусак, Олени Білозерської, Оксани Якубової, Дар'ї Зубенко, Юлії Паєвської та Юлії Матвієнко.

Це перший український фільм про війну та жінок на війні, знятий режисерками-жінками. Над картиною працювали Ірина Цілик, Світлана Ліщинська та Аліна Горлова.

Показ фільму "Невидимий батальйон" в Гаазі організовують Міністерство оборони України, Посольство України в Нідерландах та фундація "Українці в Нідерландах".

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Як відомо, щороку 5 грудня в Україні й у світі відзначають Міжнародний день волонтерів.

Фото: uk.wikipedia.org