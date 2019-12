У Данії відбувся творчий вечір української письменниці Галини Горицької

У Посольстві України в Данії відбувся творчий вечір української письменниці Галини Горицької.

Про це повідомляє пресслужба диппредставництва.

«Письменниця реалізує новий літературний проект - це сім історичних романів про історію Києва та Радянського Союзу 1946-1972 років. На зустрічі було представлено два перших з них. Горицька розповіла про свій творчій шлях, історію народження своїх творів, плани на майбутнє тощо», - йдеться у повідомленні.

Посол України в Данії Михайло Видойник представив молоду письменницю гостям вечора. Як зазначив український дипломат, сучасна українська література є важливим фактором розвитку нашої національної ідентичності.

У дописі Посольства України в Facebook додається, що цікава дискусія розширила знання гостей вечора про сучасну українську літературу.

Як повідомляв Укрінформ, Посольство України в Данії днями запросило усіх охочих на творчій вечір української письменниці Галини Горицької, аби усі охочі могли більше дізнатися про сучасну українську літературу, її авторів та відкрити для себе багато цікавого.

Співорганізаторами заходу на сторінці події у Facebook були зазначені Асоціація українців Данії та Публічна дипломатія від МЗС.

Представниця молодого покоління письменників Галина Горицька відома, зокрема, за твором "Острів", ретророманами "Товариство осиротілих атеїстів", "Церква Святого Джеймса Бонда та інші вороги" тощо.

Фото: Embassy of Ukraine to the Kingdom of Denmark у Facebook