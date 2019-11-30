В Сеулі відкрився перший український ресторан

Перший ресторан української кухні під назвою "Трипілля" відкрився в Сеулі.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Республіці Корея.

"Перший ресторан української кухні “Трипілля” відкрився цими днями в динамічному районі Сеула Каннам. Тепер мешканці багатомільонного міста можуть скуштувати страви від українського шеф-кухаря Юрія Ковриженка, який вже тривалий час займається популяризацією української кухні за кордоном", - йдеться у повідомленні.

Вибір назви ресторану належить корейському бізнесмену Лі Се Квону, який багато років тому подорожував до України. "Тепер частинка української культури у відмінному виконанні страв високої кухні знайшла своє місце на 10-му поверсі Lake Hotel із захопливим краєвидом на знакову споруду Кореї Lotte Tower", - зазначається у повідомленні.

Церемонію відкриття відвідав Посол України в Республіці Корея Олександр Горін з дружиною. Серед гостей заходу були також посли Ізраїлю, Латвії та Тунісу, представники компаній-партнерів України.

Фото: Посольство України в Республіці Корея/주한 우크라이나대사관 у Facebook