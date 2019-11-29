В бельгійському Монсі відкриються курси української мови

Курси українсько мови для дорослих відкриються 7 грудня в бельгійському регіоні Монс.

Про це повідомила голова Об’єднання українок Бельгії (ОУБ) Наталія Осташ у Facebook.

«Дорогі друзі, розпочинаємо курси української мови для дорослих в регіонв Монс. Перше пробне заняття відбудеться у суботу, 7 грудня, о 15:00 за адресою: La Roulotte Théâtrale, rue de la Paix 18 - 7340 Elouges», - йдеться у дописі.

Навчати усіх охочих української мови буде колишня викладачка Національного університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) Ольга Кулаківська.

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Курси проводитимуться модулями по 5 занять. Вартість модуля становить 25 євро, які сплачуватимуться на рахунок Об’єднання українок Бельгії.

За більш детальною інформацією можна звертатися за телефоном 0476 75 44 08 (Наталія) після 17:00.