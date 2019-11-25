У Гельсінкі пройшли Українські кінодні

У фінській столиці пройшли Українські кінодні, під час яких показали відомі стрічки останніх років, створені за участю українських кінематографістів - “Ціна правди”, “Дике поле”, “Гуцулка Ксеня”.

У рамках кіноднів також провели низку інших культурних заходів, повідомляє Укрінформ з посиланням на організаторку кіноднів Наталію Терамае.

“Перш за все, хочу зазначити, що на наші кінодні прийшло багато фінів та інших іноземних гостей. Зокрема, були посли, серед яких - американський. Це для нас дуже важливо, адже це й було нашою головною ідеєю - залучати іноземні авдиторії, бо у них дуже мало знань про Україну, які часто викривлені”, - зазначила Терамае.

Фільм “Ціна правди” про Голодомор та про першого викривача цього радянського злочину Ґарета Джонса представляла авторка сценарію Андреа Халупа. Вона - жителька Брукліна, має українське коріння.

“Я особисто була під великим враженням як від картини, так і від того, наскільки Халупа віддана своїй справі. Вона багато років працювала над сценарієм, удосконалювала його, з ним “стукала в різні двері”. Достукалася до режисерки Агнешки Голланд. Потім була робота над фільмом. Потім - прем'єри. Останній тиждень - презентації в Європі. Гельсінкі - останній пункт. І вона погодилася”, - ділиться Терамае.

Що стосується фінської публіки, то вона, за словами організаторки, прийшла, в першу чергу, завдяки спеціальній гості кіноднів - топовій письменниці Софі Оксанен, яка у вересні випустила роман «Собачий парк», в якому українська тема виходить на першому місці. Але те, що фінські глядачі залишилися на перегляди, то це “завдяки сильній програмі” - фільмам "Гуцулка Ксеня", "Дике поле", "Ціна правди", додала Терамае.

Відкриття фестивалю пройшло 22 листопада у форматі урочистого прийому за участю письменниці Софі Оксанен. Тоді ж присутні переглянули «Гуцулку Ксеню», яку представляли режисерка Олена Дем'яненко та актриса Руслана Хазіпова. У суботу, 23 листопада, демонструвалася кінокартина «Дике поле» за романом Сергія Жадана, яку представляла Руслана Хазіпова.

І наостанок, 24 листопада, відбувся показ картини Агнешки Голланд «Ціна правди». Це данина британському журналістові Ґарету Джонсу, який перший розказав світові правду про геноцид в Україні - Голодомор 1932-1933 років. Показ був присвячений Дню пам'яті жертв голодоморів.

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Фестиваль супроводжувала виставка картин художника Теему Палоранти, який створив українську серію спеціально до цієї події.

Організатор Українських кіноднів у фінській столиці - Товариство українців у Фінляндії та Незалежні культурні ініціативи. Партнери - Державне агентство України з питань кіно, Посольство України у Фінляндській Республіці, Arts Promotion Center Finland, місто Гельсінкі, громадський активіст Ярмо Пелтомякі.

Фото: Наталія Терамае, Посольство України у Фінляндії