Українська активістка в Латвії отримала листа від російського політв'язня Котова

Російський політв'язень Костянтин Котов, який підтримував українських політв'язнів і військовополонених моряків, написав листа активістам української громади в Латвії.

Про це активістка Тетяна Лазда повідомила кореспондентові Укрінформу, передавши копію листа.

У листі Котов нагадує, що пікети в РФ з вимогою свободи українським в'язням Кремля тривають.

«Наш пікет з вимогою свободи українським в'язням (Кремля - ​​ред.) триває. Тепер він проходить у вихідні на Арбаті. Доки хоча б один невинний сидить, боротьбу припиняти, звичайно, не можна», - написав Котов.

Він також зазначив, що «дуже радий, що випробування у Володимира Балуха, нарешті, закінчилися, тепер він може насолодитися спокійним життям».

Російський політв'язень дякує українським активістам у Латвії за теплі слова підтримки та бажає мирного неба над головою. «Дуже приємно, що навіть за кордоном про тебе знають і пам'ятають», - зазначив Котов.

Як повідомляв Укрінформ, українські військові моряки, звільнені з російського полону, збирали гроші для допомоги засудженому за репресивною статтею російському волонтеру Костянтину Котову - помічнику правозахисниці Вікторії Івлевої, яка зібрала команду активістів і 8 місяців допомагала українським військовим: готувала для них передачі, приходила на засідання суду.

Котов неодноразово брав участь у пікетах на підтримку українських військовополонених і політв'язнів, у тому числі кримських татар.

У серпні він був затриманий російськими силовиками. Йому пред'явили звинувачення за статтею 212.1 КК РФ (кількаразове порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування). Цю статтю російська влада запровадила для тих росіян, хто намагається реалізувати своє конституційне право на свободу зібрань. Після швидкого розгляду справи Котов був засуджений до 4 років ув'язнення.

Фото: Ivan Voronin (RFE/RL), Укрінформ