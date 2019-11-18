У Франкфурті відбулася міжконфесійна молитва за жертвами Голодомору

Спільна міжконфесійна молитва за жертвами Голодомору в Україні 1932-1933 років відбулася у центральному соборі Франкфурта-на-Майні.

Про це повідомляє пресслужба Генерального консульства України у Франкфурті-на-Майні.

«У головному соборі Франкфурта-на-Майні Kaiserdom St. Bartholomäus за участю священників п‘яти християнських конфесій відбулася спільна міжконфесійна молитва за жертвами Голодомору в Україні 1932-1933 років», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, музичний супровід надав Theodosiuschor (керівник Michael von Jasienicki).

Особливу подяку за організацію заходу висловлено Вікторії фон Розен (Viktoria Radzievska).

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Як повідомляв Укрінформ, у Франкфурті торік уперше прозвучала міжконфесійна молитва за жертв Голодомору в Україні. "Вперше в головному соборі Франкфурта-на-Майні Dompfarrei St. Bartholomäus Frankfurt am Main прозвучала українською та німецькою мовами спільна міжконфесійна молитва за жертвами Голодомору 1932-1933 років. Священники п'яти конфесій (католицька церква, євангельська церква, грецька православна церква, українська православна церква Київського патріархату та греко-католицька церква) провели спільну поминальну молитву", - йшлося у повідомленні Генерального консульства України у Франкфурті у Facebook.

Фото: Generalkonsulat der Ukraine in Frankfurt am Main