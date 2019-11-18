У Франкфурті відбулася міжконфесійна молитва за жертвами Голодомору
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Укрінформ
Спільна міжконфесійна молитва за жертвами Голодомору в Україні 1932-1933 років відбулася у центральному соборі Франкфурта-на-Майні.
Про це повідомляє пресслужба Генерального консульства України у Франкфурті-на-Майні.
«У головному соборі Франкфурта-на-Майні Kaiserdom St. Bartholomäus за участю священників п‘яти християнських конфесій відбулася спільна міжконфесійна молитва за жертвами Голодомору в Україні 1932-1933 років», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, музичний супровід надав Theodosiuschor (керівник Michael von Jasienicki).
Особливу подяку за організацію заходу висловлено Вікторії фон Розен (Viktoria Radzievska).
Фото: Generalkonsulat der Ukraine in Frankfurt am Main