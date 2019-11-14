Українська художниця ZINAЇDA представить свою творчість на виставці в Колумбії

Українська художниця ZINAЇDA візьме участь у виставці міжнародного колективу FOOD OF WAR, яка відкриється 15 листопада в Музеї сучасного мистецтва Боготи.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі мисткині.

Як зазначається, у виставці візьмуть участь понад 16 художників з різних країн, які досліджують історії міжнародних конфліктів та роль їжі в суспільстві.

За словами засновників мистецького коллективу FOOD OF WAR, спочатку проєкт був покликаний досліджувати взаємозв'язок між їжею та війною через соціальні й культурні явища Близького Сходу. Однак Чорнобильська катастрофа, війна між Росією та Україною дали поштовх до розвитку гастроперформансу у східноєвропейському векторі.

Українська мисткиня на виставці представить керамічне панно з варениками та пельменями, що має назву ДРУГИЙ ХЛІБ/THE SECOND BREAD. Адже традиційно для українців вареники — друга страва після хліба, а розмаїття їхньої начинки перевищує 100 видів. Не менш важливе місце в російській кухні посідають пельмені. І "коли між сусідніми народами стаються трагічні події, це виглядає дико й абсурдно», вважає мисткиня.

У своєму панно ZINAЇDA "переосмислює ідею часу, коли відбуваються речі, які абсолютно суперечать принципам моралі; часу, коли невиправдано відходять на другий план найголовніші людські цінності: гуманність, мир та любов". "Ми живемо в світі, у якому людей і досі позбавляють можливості задовольнити найпростіші потреби. Неспроможність нагодувати себе і дітей, втрата можливості бачити своїх рідних, мати дах над головою — це все наслідки, що їх породжує жорстока та безжальна війна», - йдеться у повідомленні.

Виставка триватиме до 29 лютого 2020 року.

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Як повідомляється, ZINAЇDA (1975 р., Київ, Україна) – українська художниця, орієнтована на образи та міфи, які побутують навколо жіночих питань, та жіночої ідентичності як в українській, так і в світовій культурі.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва й архітектури (бакалавр історії мистецтв). Є членом Національної Спілки художників України.

ZINAЇDA належить до арт-спільноти Con Artist Collective, Нью-Йорк, США, та Food of War, міжнародного арт-колективу незалежних митців. Художниця брала участь у проєкті Marina Abramovic: In Residence (Kaldor Public Art Project, Австралія).

Вона є засновником і директором ArtRehub - волонтерської ініціативи, яка надає психологічну арт-реабілітацію для тих, хто одержав глибоку психологічну травму, насамперед під час російсько-української війни, яка досі триває.

Фото: пресслужба художниці ZINAЇDA