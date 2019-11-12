Україна вперше долучилася до німецької акції «Дні казок»

Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина цього року вперше долучилося до акції «Дні казок», що проходять у Берліні та німецькій землі Бранденбург уже втридцяте.

Читання відбулися в українському диппредставництві у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Близько 70 учнів 5-6 класів берлінської школи із захопленням слухали німецькою про пригоди Котигорошка. Опісля юним берлінцям розповіли, чим славиться українська земля. Діти також узяли участь у вікторині, яку підготували для них українські дипломати.

Дітвора із задоволенням вивчила кілька українських слів: "Добрий ранок", "Київ", "Дніпро", "Крим", "Карпати", "літак «Мрія»", "вишиванка", "козаки" та "борщ".

У Німеччині проходять «Дні казок» / Фото: Укрінформ

Після цього малих гостей Посольства почастували українськими смаколиками і тортом із чаєм.

Додому всі пішли з гарними спогадами, новими знаннями й подарованими українським диппредставництвом книгами про Україну.

Загалом програма ювілейних «Днів казок», які тривають з 7 до 24 листопада, включає близько 700 заходів: казки читають у посольствах, у міністерствах і відомствах.

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«Тридцять років тому здійснилася казка - розділена Німеччина знову стала матір’ю, дитиною, батьківщиною! Берлінська стіна впала - і народилися Дні берлінських казок (BERLINER MÄRCHENTAGE)! Казки - це мости, які уможливлюють зустрічі між фантазією та реальністю, через різні кордони, між різними епохами, між Сходом та Заходом, і насамперед - між різними культурами та людьми», - розповідають організатори акції.

Протягом 30 років у читаннях взяли участь майже 4,5 мільйона маленьких і великих читачів.