У Дубаї визначили переможців ХІХ радіодиктанту національної єдності

У Дубаї (ОАЕ) підбили підсумки написання ХІХ Веукраїнського радіодиктанту національної єдності.

Ця акція вже другий рік поспіль гуртувала українську громаду в Дубаї в День української писемності та мови, повідомила Укрінформу заступниця директорки Української школи в ОАЕ «Софія» Тетяна Співаковська.

«У понеділок ми підбили підсумки написання диктанту національної єдності в Дубаї. Цього року маємо кілька особливостей: по-перше, ми вирішили відправити наші написані диктанти не тільки Українському радіо, але й визначити переможців серед учасників нашої локації», – розповіла Тетяна Співаковська, яка перевіряла написані там роботи.

Серед тих, хто надіслав свої диктанти на адресу школи, переможцями стали: Аліна Чугунова, Олена Мотріченко, Олег Копач, Ростислав Іванців та гостя з Торонто Оксана Паламарчук. Вони отримають у подарунок цікаві книжки.

Як зауважила Тетяна Співаковська, щороку багато людей пишуть диктант із незначними помилками (пропущені лапки або кома замість тире тощо) і не стають переможцями загальнонаціональної акції. Але для українців, які вже досить давно проживають за межами України, кілька помилок – це дуже гарний результат. «Насправді, я вражена тим, як написала наша громада. Тому ми вирішили від імені Української школи в ОАЕ «Софія» привітати тих, хто найкраще написав диктант у Дубаї», – розповіла заступниця директорки школи.

Тетяна Співаковська додала, що місцеві українці готувалися до участі в акції: вивчали нову редакцію правопису й навіть відвідали урок для дорослих з української мови, організований за тиждень до диктанту.

Ще однією особливістю заходу в Дубаї було написання «дитячого» варіанту диктанту учнями молодшої школи. «Наші вихованці одночасно з дорослими та всією Україною писали полегшений варіант диктанту для їхнього рівня знань. У нас теж є переможці, які написали без жодної помилки – Софія Жмуденко й Тамара Співаковська. Не так важливо, який саме текст вони писали, головне – діти долучилися до такої важливої акції!», – зазначила вчителька молодших класів школи «Софія» Тетяна Суховієнко.

До того ж, разом з представниками місцевої громади диктант у Дубаї також писали члени родин дипломатів, гості з Торонто, а також волонтерка, учасниця бойових дій Валентина Безсонова (позивний «Віночок»), яка привезла в Дубай фільм «Жіночий батальйон».

Як повідомляв Укрінформ, 8 листопада, напередодні Дня української писемності та мови, у різних країнах світу українські дипломати, представники українських громад, українських шкіл за кордоном, члени діаспори та іноземці, що вивчають українську, приєдналися до написання ХІХ Всеукраїнського національного радіодиктанту національної єдності.

Зокрема, до акції долучилися в Туреччині, Латвії, Лівані, Алжирі, Тунісі, Молдові, Португалії, Північній Македонії, Кенії, ОАЕ, Казахстані, Бразилії, Чехії, Чорногорії, Італії, Фінляндії, Іспанії, США, Малайзії тощо.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі й телеглядачі (акцію транслює телеканал UA: Перший) можуть взяти участь у написанні диктанту й перевірити, наскільки добре вони знають мову. Пишуть диктант і за межами України. Торік на адресу Українського радіо надійшло 32779 диктантів. З них без помилок написали 313 учасників.

Фото: Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE у Facebook