Берлінське метро прикрасили краєвиди України

На 76 станціях берлінського метро з понеділка, 11 листопада, з’явилися плакати з краєвидами України – Карпат, Києва, Львова та Одеси.

Ініціатором акції, яка триватиме тиждень, виступала організації IWEK e.V, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми звернулися до професійної агенції, яка використовує рекламні площі в метрополітені, співпрацює зі столичним муніципальним транспортом BVG, забронювали 150 місць у зоні А, на станціях у центральному районі міста», - розповіла агентству координаторка проєкту Ганна Слободянюк-Монтавон.

Ідея акції народилася торік. Команда проєкту подала заявку до МЗС України й отримала грант. Спочатку планувалося показати на плакатах 50 винаходів, як українці подарували, світу, адже Берлін – інноваційне місто. Але згодом ідея трансформувалася: на прохання Посольства України у ФРН у метро вирішили розмістити фото українських міст.

Слободянюк-Монтавон також розповіла, що п'ять років тому в Берліні відбулася зустріч українських ініціатив у ФРН. На ній ішлося про те, що, на жаль, Україна в Німеччині «невидима», зусилля окремих організацій, спілок дуже розпорошені, що не сприяє інформуванню про нашу країну.

Після початку російської агресії особливо помітною стала ще одна проблема: дуже багато російськомовних, переважно російських персон виступали як експерти по Україні. Це призводило до формування викривленої думки в німецькому суспільстві.

Тож для популяризації України в Німеччині було вирішено створити платформу та сайт www.ukrainenow.de.

Тут об'єднано понад 50 українських ініціатив і зібрано всю інформацію про українські заходи, а їх за рік проходить близько 700.

«Наше завдання – формування позитивного іміджу України в ФРН, поширення культурного контенту та втілення власних проєктів», - зазначила Ганна Слободянюк-Монтавон.