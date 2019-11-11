На храмовому празнику Йосафата у Вільнюсі виступив ансамбль “Козаки Поділля”

У василіанській Церкві Пресвятої Трійці (УГКЦ) у Вільнюсі в неділю урочисто відсвяткували храмовий празник святого священномученика Йосафата Кунцевича.

Участь у заході взяли українська громада Литви та численні гості, серед яких Академічний ансамбль пісні і танцю “Козаки Поділля” (м.Хмельницький), повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наш колектив був дуже радий побувати на цьому святі - прибути, помолитися і представити місцевій українській громаді та литовським глядачам українську культуру. Спочатку разом з отцями-василіянами ми взяли взяли участь в літургійному співі на Службі. А потім був наш концерт, який тривав більше години. Виконали козацькі, патріотичні, а також жартівливі пісні”, - розказує хормейстерка “Козаків Поділля” Катерина Дробіт.

За її словами, приміщення храму під час концерту було заповнене, а після виконання пісень неодноразово звучало “браво” та “біс”. Дробіт також уточнила, що до Вільнюсу прибула вокальна та оркестрова група Академічного ансамблю пісні і танцю “Козаки Поділля”. Оркестровою групою під час виступу керував диригент колективу Олександр Якубов. “Литовська столиця справила на нас велике враження - привітні мешканці, вдячні глядачі”, - резюмувала хормейстерка “Козаків Поділля”.

Настоятель храму ігумен о. Вінкентій Пелих (Чин Святого Василія Великого, УГКЦ) розповів Укрінформу про гостей храмового празника. З духовенства це протоігумен о. Йоан Школик (ЧСВВ), священики з Львова, Дрогобича, Червонограда, а також Польщі та Білорусі. Серед гостей були також представники посольства України в ЛР, зокрема Консул України Олександр Науменко, литовський історик і радник з питань державного управління та соціальної політики Діана Варнайте, голова місцевої української громади Наталя Шертвітєнє, представники української та литовської громадськості.

Слід зазначити, що напередодні храмового празника храм Пресвятої Трійці відвідали українські воїни, поранені у ході АТО/ООС на сході України. Наразі вони проходять реабілітацію у Військовому реабілітаційному центрі в місті Друскінінкай.

Як відомо, Церква Пресвятої Трійці у Вільнюсі тісно пов’язана з Берестейською унією, іменем Святого Йосафата Кунцевича — архиєпископа Полоцького, який прийняв тут постриг і провів перші роки свого чернечого життя.

На згадку про це на церкві встановлено пам’ятну дошку з написом українською й литовською мовами: «У церкві Пресвятої Трійці 13 років свого подвижницького життя провів святий Йосафат Кунцевич — апостол єдності Церков. Загинув мученицькою смертю року Божого 1623». А Василіянський монастир, до складу якого входить Церкві Пресвятої Трійці, носить ім’я Церкві святого Йосафата.

Фото: Олег Кудрін, прес-служба Василіянського монастиря св. Йосафата у Вільнюсі