На храмовому празнику Йосафата у Вільнюсі виступив ансамбль “Козаки Поділля”
Участь у заході взяли українська громада Литви та численні гості, серед яких Академічний ансамбль пісні і танцю “Козаки Поділля” (м.Хмельницький), повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Наш колектив був дуже радий побувати на цьому святі - прибути, помолитися і представити місцевій українській громаді та литовським глядачам українську культуру. Спочатку разом з отцями-василіянами ми взяли взяли участь в літургійному співі на Службі. А потім був наш концерт, який тривав більше години. Виконали козацькі, патріотичні, а також жартівливі пісні”, - розказує хормейстерка “Козаків Поділля” Катерина Дробіт.
Слід зазначити, що напередодні храмового празника храм Пресвятої Трійці відвідали українські воїни, поранені у ході АТО/ООС на сході України. Наразі вони проходять реабілітацію у Військовому реабілітаційному центрі в місті Друскінінкай.
Як відомо, Церква Пресвятої Трійці у Вільнюсі тісно пов’язана з Берестейською унією, іменем Святого Йосафата Кунцевича — архиєпископа Полоцького, який прийняв тут постриг і провів перші роки свого чернечого життя.
На згадку про це на церкві встановлено пам’ятну дошку з написом українською й литовською мовами: «У церкві Пресвятої Трійці 13 років свого подвижницького життя провів святий Йосафат Кунцевич — апостол єдності Церков. Загинув мученицькою смертю року Божого 1623». А Василіянський монастир, до складу якого входить Церкві Пресвятої Трійці, носить ім’я Церкві святого Йосафата.
Фото: Олег Кудрін, прес-служба Василіянського монастиря св. Йосафата у Вільнюсі