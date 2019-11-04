Українська громада і дипломати взяли участь в Стамбульському марафоні

Українська громада, дипломати Генерального консульства України в Стамбулі, спортсмени з України взяли участь в 41-му Стамбульському міжнародному марафоні.

Про це повідомляє кореспондент Укріфнорму.

«Наш марафон - єдиний у світі трансконтинентальний забіг. Маршрут пролягає з Азії в Європу мостом через Босфор. Це незабутні враження та емоції. Багато з учасників біжать стамбульський марафон не вперше і повертаються знову», - повідомили організатори забігу, який зібрав близько 140 тис. учасників зі 106 країн світу.

З усіх марафонців 37 осіб змагалися в бігу, 100 тисяч – у спортивній ходьбі.

Україну цього року в якості учасників представили діаспоряни, українські дипломати на чолі з Генеральним консулом України в Стамбулі Олександром Гаманом та марафонці, що приїхали з України.

«Організатори були просто на висоті. На старті нас проводжав мер Стамбула Екрем Імамоглу, маршрут марафону дуже гарний - частина пролягала через міст над Босфором», - поділилася враженнями консул Олена Ващенко.

Учасники забігу фінішували з українським прапором.

Переможцем марафону серед чоловіків став кенійський атлет Даніель Кліпкор Кібер з рекордним показником - 2 години 9 хвилин 44 секунди. Ефіопка Хірут Тібебу перемогла в змаганнях серед жінок, подолавши дистанцію за 2 години 23 хвилини 40 секунд.

Фото: Olena Vashchenko у Facebook