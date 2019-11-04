Українська громада і дипломати взяли участь в Стамбульському марафоні
Про це повідомляє кореспондент Укріфнорму.
«Наш марафон - єдиний у світі трансконтинентальний забіг. Маршрут пролягає з Азії в Європу мостом через Босфор. Це незабутні враження та емоції. Багато з учасників біжать стамбульський марафон не вперше і повертаються знову», - повідомили організатори забігу, який зібрав близько 140 тис. учасників зі 106 країн світу.
З усіх марафонців 37 осіб змагалися в бігу, 100 тисяч – у спортивній ходьбі.
Україну цього року в якості учасників представили діаспоряни, українські дипломати на чолі з Генеральним консулом України в Стамбулі Олександром Гаманом та марафонці, що приїхали з України.
«Організатори були просто на висоті. На старті нас проводжав мер Стамбула Екрем Імамоглу, маршрут марафону дуже гарний - частина пролягала через міст над Босфором», - поділилася враженнями консул Олена Ващенко.
Учасники забігу фінішували з українським прапором.
Переможцем марафону серед чоловіків став кенійський атлет Даніель Кліпкор Кібер з рекордним показником - 2 години 9 хвилин 44 секунди. Ефіопка Хірут Тібебу перемогла в змаганнях серед жінок, подолавши дистанцію за 2 години 23 хвилини 40 секунд.
Фото: Olena Vashchenko у Facebook