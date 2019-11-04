«Рік без Каті»: акції в роковини смерті активістки пройдуть у понад 40 містах України і світу

У більш як 40 містах в Україні і за кордоном 4 листопада, у роковини смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк, пройде акція «Рік без Каті».

Учасники заходу вимагатимуть справедливого розслідування вбивства Гандзюк, повідомляється у Facebook на сторінці ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?».

«Акція "Рік без Каті" відбудеться у понад 40 містах України і світу. За останні декілька днів до нас долучились: Черкаси, Івано-Франківськ, Маріуполь, Карслсруе (Німеччина), Брно (Чехія), Тель-Авів (Ізраїль), Раковнік (Чехія), Відень (Австрія) та Естонія», - йдеться у повідомленні.

Активісти закликали приєднуватися до акції у своєму місті або ж самим стати її організатором, якщо потрібного міста немає у переліку.

Як зазначається, місцями проведення акції «Рік без Каті», яка розпочнеться о 19:00, стануть головні площі міст.

У соцмережі повідомляється, що до акції вже долучилися більше 20 міст у різних країнах світу, зокрема, в Канаді, США, Польщі, Чехії, Австрії, Ізраїлі, Бельгії, Італії, Німеччині, Естонії, Франції, Швеції, Великої Британії тощо.

У Києві активісти мають намір прийти до Офісу президента. «4 листопада ми знову вийдемо на вулиці наших міст для того, щоб нагадати всім – і вбивцям, і владі, і всім громадянам нашої країни: ми вимагаємо справедливості», – йдеться на сторінці події у Facebook.

Активісти закликали президента Володимира Зеленського прийти на акцію і поставити свічку в пам’ять про Катерину Гандзюк, а також використати «всі важелі впливу» і проявити «політичну волю» для покарання замовників убивства Гандзюк.

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч проти 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох осіб, підозрюваних у нападі на Гандзюк. 6 червня їм оголосили вироки: підбурювача та пособника нападу Сергія Торбіна засуджено до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука - до 6 років, пособників Володимира Васяновича і В’ячеслава Вишневського - до 4, а Віктора Горбунова - до 3 років позбавлення волі.

Фото: Укрінформ, сторінка ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook