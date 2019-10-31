У головному соборі Австрії пролунає українська сакральна музика

В архієпископському кафедральному Соборі Святого Стефана (Штефансдом) у Відні 12 листопада пройде концерт української сакральної музики у пам’ять про жертв Голодомору.

Захід організований Посольством України в Австрії за підтримки Віденського архієпископа, кардинала Крістофа Шьонборна, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Концерт-реквієм у римо-католицькому соборі, який вважається символом Відня і австрійською національною святинею, розпочнеться ввечері о 20:30 за місцевим часом. Участь в ньому візьмуть Державна академічна хорова капела "Дударик" та солістка Віденської державної опери Зоряна Кушплер. Вхід вільний.

Обрання Штефансдому як місця для проведення концерту-реквієму в пам’ять про вбитих голодом українців невипадкове, адже саме тут проводив служби Віденський архієпископ, кардинал Теодор Інніцер (1875-1955), відомий своєю допомогою жертвам Голодомору. Зокрема, саме з його ініціативи у жовтні 1933 року було засновано "Міжконфесійний і міжнародний комітет допомоги територіям Радянського Союзу, що постраждали від голоду".

Як відомо, 23 листопада в Україні відзначатимуть День пам’яті жертв голодоморів – мільйонів загиблих у результаті штучного голоду селян радянської України у 1932-1933 роках.

День пам'яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Фото: Василь Короткий