Українське видання – у трійці найкрасивіших книжок світу

Українську книжку «Я так бачу» нагородили бронзовою медаллю в Швейцарії на виставці переможців конкурсу на найкрасивіші книги світу від німецького фонду "Мистецтво книги".

Про це повідомляє Український інститут книги у Facebook.

"Книжка "Я так бачу" від Art Studio Agrafka отримала бронзову медаль на виставці переможців конкурсу "Найкрасивіші книги зі всього світу" німецького фонду "Мистецтво книги" у швейцарському Люцерні! А народна казка "Рукавичка" тієї ж творчої майстерні вийшла у польському Wydawnictwo Dwie Siostry та була відібрана до списку "Рекомендовано з-за кордону". Щиро вітаємо "Аґрафку!", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, у березні цього року на одному з найбільших книжкових форумів німецькомовного простору Leipziger Buchmesse у Лейпцигу Україна здобула бронзову нагороду в надпрестижній номінації "Найкрасивіша книга світу". Призером стало дитяче видання "Я так бачу" творчої майстерні "Аґрафка" "Видавництва Старого Лева" авторів Романи Романишин та Андрія Лесіва.

Книга "Я так бачу" разом з книжкою-картинкою "Голосно, тихо, пошепки" також стала переможцем премії "Bologna Ragazzi Award 2018" у номінації "Non Fiction" у Болоньї.

Фото: Savino Caruso (Luzern)