Від прибиральника до завуча школи у США: українець розповів про складові свого успіху

Українець Тарас Петришин емігрував до США у 90-х роках, встиг попрацювати на багатьох роботах, отримати освіту і здобути посаду завуча у місцевій школі.

Про складові свого успіху і подальші плани він розповів у сюжеті Голосу Америки.

Історія Тараса Петришина є прикладом втілення американської мрії, переконані місцеві освітяни. «Це справді американська історія про те, у що ми віримо в Америці: якщо ти важко працюєш, ти будеш винагороджений. І це якраз випадок пана Петришина», - каже директор шкільного округу м.Кліфтон Денні Робертозі.

Сам Тарас каже, що не пригадує випадків того, аби з нього свого часу глузували через незнання мови, або те, що він емігрант. Тарас каже, що, якщо учні згадують: "о, ти прибирав", то свій шлях від прибиральника до завуча завдяки освіті та наполегливій праці він ставить їм у приклад. "Так, я прибирав, але зараз я тут, це приклад, тож вчіться, щоб не прибирати", - розповідає він.

Тарас Петришин радить емігрантам, які намагаються влаштуватися в США, не розпорошувати сили на різні проєкти, натомість, поставити мету і йти до неї. «Вивчіть мову, отримайте освіту, поставте перед собою мету і працюйте в напрямку її втілення», - каже українець.

Він планує стати директором школи, а далі – ще вище. «Тарас вірить, що свого досягне. Головне – бути вірним трьом своїм життєвим принципам: важко працювати, бути справделивим і любити дітей», - йдеться у сюжеті.

Фото: firtka.if.ua

Відео: Голос Америки